«Я не намерен менять свою философию». Тренер «МЮ» Аморим — после поражения от «Ман Сити»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим после поражения своей команды в матче 4-го тура АПЛ с «Манчестер Сити» (0:3) высказался о желании сохранить свою игровую философию.

«Я не намерен менять свою философию. Если руководство клуба хочет перемен в этом плане, то им придётся обратиться к другому тренеру.

Я буду играть по-своему до тех пор, пока сам не посчитаю необходимым что-либо поменять. Я понимаю все вопросы к себе и принимаю тот факт, что в «Юнайтед» следует показывать иные результаты. Но есть многие события, произошедшие в прошлые месяцы, о которых вы и понятия не имеете.

Я всё понимаю. Это нормально [что болельщики перестают верить в команду], но я не смогу согласиться с тем, что мы не стали играть лучше. Мы стали сильнее, но результаты этого не показывают. Понимаю, что результаты всё иллюстрируют.

Хочу сообщить следующее: я приложу все усилия. Отдам все силы. Остальное от меня не зависит. Я постараюсь сделать всё, что могу. Я страдаю даже сильнее болельщиков», — приводит слова Аморима ESPN.