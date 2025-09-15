Ренан Лоди в одностороннем порядке расторг контракт с «Аль-Хилялем» и улетел в Бразилию

Бывший защитник «Марселя» и мадридского «Атлетико» Ренан Лоди покинул расположение саудовского клуба «Аль-Хиляль» и оповестил руководство о расторжении контракта. Как сообщил директор по коммуникациям «Аль-Хиляля» Хишам Аль-Катири, футболист улетел в Бразилию.

Согласно информации, опубликованной на официальном сайте «Аль-Хиляля», в клуб было направлено письмо о расторжении трудового договора от официальных представителей Лоди. Ранее сам игрок в своём аккаунте в социальной сети выразил недовольство непопаданием в заявку команды на сезон.

Ренан Лоди перешёл в «Аль-Хиляль» из «Марселя» летом прошлого года. По данным СМИ, сумма трансфера составила € 23 млн. Минувшим летом клуб приобрёл у «Милана» левого защитника сборной Франции Тео Эрнандеса, а Лоди оставил вне заявки на внутренний чемпионат.