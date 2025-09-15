Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Нападающий «Манчестер Сити» Холанд: победа в матче с «МЮ» была нам необходима

Нападающий «Манчестер Сити» Холанд: победа в матче с «МЮ» была нам необходима
Комментарии

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд отреагировал на победу своей команды в матче 4-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед» (3:0). Норвежец в этой игре оформил дубль.

Англия — Премьер-лига . 4-й тур
14 сентября 2025, воскресенье. 18:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
3 : 0
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1:0 Фоден – 18'     2:0 Холанд – 53'     3:0 Холанд – 68'    

«Эта победа была нам необходима. Всегда хочется выиграть в дерби, но сегодня это было по-особенному, и я очень рад, здорово, что у нас это получилось.

Приятно выигрывать матчи, но нам нужно продолжать идти вперёд. Сегодня мы очень счастливы», — приводит слова Холанда официальный сайт «Манчестер Сити».

После этой игры «Манчестер Сити» с шестью очками находится на восьмом месте в турнирной таблице АПЛ. В следующем туре «горожане» сыграют с «Арсеналом» в гостях 21 сентября.

Материалы по теме
«Мы замечательно проявили боевой дух». Тренер «Ман Сити» Гвардиола — о победе над «МЮ»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android