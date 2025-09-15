Нападающий «Манчестер Сити» Холанд: победа в матче с «МЮ» была нам необходима

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд отреагировал на победу своей команды в матче 4-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед» (3:0). Норвежец в этой игре оформил дубль.

«Эта победа была нам необходима. Всегда хочется выиграть в дерби, но сегодня это было по-особенному, и я очень рад, здорово, что у нас это получилось.

Приятно выигрывать матчи, но нам нужно продолжать идти вперёд. Сегодня мы очень счастливы», — приводит слова Холанда официальный сайт «Манчестер Сити».

После этой игры «Манчестер Сити» с шестью очками находится на восьмом месте в турнирной таблице АПЛ. В следующем туре «горожане» сыграют с «Арсеналом» в гостях 21 сентября.