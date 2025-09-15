Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Криштиану Роналду вручили «Золотую бутсу» в Саудовской Аравии

Криштиану Роналду вручили «Золотую бутсу» в Саудовской Аравии
Комментарии

Португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду получил «Золотую бутсу» как лучший бомбардир прошлого сезона чемпионата Саудовской Аравии.

«Криштиану Роналду, капитан «Аль-Насра», получил «Золотую бутсу» сезона 2024/2025 — во второй раз подряд. Награду ему вручил бывший капитан «Ан-Насра» и лучший бомбардир в истории клуба — Маджид Абдулла», — говорится в заявлении пресс-службы клуба.

Фото: Фото: пресс-служба Саудовской Про-Лиги

В прошлом сезоне чемпионата Саудовской Аравии Роналду принял участие в 30 матчах, в которых записал в свой актив 25 голов и три результативные передачи. Форвард выступает за «Аль-Наср» с 2023 года. Контрактное соглашение нападающего с клубом рассчитано до 2027 года.

Материалы по теме
Роналду получил награду «Лучшему игроку всех времён». Видео
Истории
Роналду получил награду «Лучшему игроку всех времён». Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android