Криштиану Роналду вручили «Золотую бутсу» в Саудовской Аравии

Португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду получил «Золотую бутсу» как лучший бомбардир прошлого сезона чемпионата Саудовской Аравии.

«Криштиану Роналду, капитан «Аль-Насра», получил «Золотую бутсу» сезона 2024/2025 — во второй раз подряд. Награду ему вручил бывший капитан «Ан-Насра» и лучший бомбардир в истории клуба — Маджид Абдулла», — говорится в заявлении пресс-службы клуба.

Фото: Фото: пресс-служба Саудовской Про-Лиги

В прошлом сезоне чемпионата Саудовской Аравии Роналду принял участие в 30 матчах, в которых записал в свой актив 25 голов и три результативные передачи. Форвард выступает за «Аль-Наср» с 2023 года. Контрактное соглашение нападающего с клубом рассчитано до 2027 года.