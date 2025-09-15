Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гвардиола обыграл «МЮ» в 17-й раз за 30 игр. Больше побед в АПЛ — только над одним клубом

Гвардиола обыграл «МЮ» в 17-й раз за 30 игр. Больше побед в АПЛ — только над одним клубом
Комментарии

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола одержал разгромную победу в матче 4-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед» (3:0). Таким образом, Гвардиола во главе «горожан» одержал 17-ю победу в матчах с «красными дьяволами» за 30 матчей.

Англия — Премьер-лига . 4-й тур
14 сентября 2025, воскресенье. 18:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
3 : 0
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1:0 Фоден – 18'     2:0 Холанд – 53'     3:0 Холанд – 68'    

Отметим, больше побед в его тренерской команде в матчах с клубами АПЛ только в противостоянии с «Арсеналом» — 20.

После этой игры «Манчестер Сити» с шестью очками находится на восьмом месте в турнирной таблице АПЛ. В активе подопечных Рубена Аморима четыре очка по итогам четырёх туров. В следующем матче «горожане» сыграют с «Арсеналом» в гостях 21 сентября.

Материалы по теме
«Манчестер Юнайтед» выдал худший старт в АПЛ с сезона-1992/1993
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android