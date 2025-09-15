Гвардиола обыграл «МЮ» в 17-й раз за 30 игр. Больше побед в АПЛ — только над одним клубом

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола одержал разгромную победу в матче 4-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед» (3:0). Таким образом, Гвардиола во главе «горожан» одержал 17-ю победу в матчах с «красными дьяволами» за 30 матчей.

Отметим, больше побед в его тренерской команде в матчах с клубами АПЛ только в противостоянии с «Арсеналом» — 20.

После этой игры «Манчестер Сити» с шестью очками находится на восьмом месте в турнирной таблице АПЛ. В активе подопечных Рубена Аморима четыре очка по итогам четырёх туров. В следующем матче «горожане» сыграют с «Арсеналом» в гостях 21 сентября.