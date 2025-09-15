Три футболиста «ПСЖ» получили травмы в матче в Лиге 1. Следующая игра – в Лиге чемпионов

Три футболиста «ПСЖ» получили травмы во время матча 4-го тура чемпионата Франции с «Лансом» (2:0).

На 30-й минуте был заменён Хвича Кварацхелия, на 57-й минуте из-за травмы поле покинул Ли Кан Ин, а на 70-й минуте замена потребовалась Лукасу Бералдо, которого унесли на носилках.

На данный момент «ПСЖ» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Франции, записав в свой актив 12 очков. Второе место занимает «Лилль», набрав 10 очков. Замыкает тройку «Монако» (9).

В следующем матче «ПСЖ» предстоит сыграть с «Аталантой» в первом туре общего этапа Лиги чемпионов. Встреча пройдёт 17 сентября, начало – 22:00 мск.