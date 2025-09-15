Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Три футболиста «ПСЖ» получили травмы в матче в Лиге 1. Следующая игра – в Лиге чемпионов

Три футболиста «ПСЖ» получили травмы в матче в Лиге 1. Следующая игра – в Лиге чемпионов
Комментарии

Три футболиста «ПСЖ» получили травмы во время матча 4-го тура чемпионата Франции с «Лансом» (2:0).

Франция — Лига 1 . 4-й тур
14 сентября 2025, воскресенье. 18:15 МСК
ПСЖ
Париж
Окончен
2 : 0
Ланс
Ланс
1:0 Баркола – 15'     2:0 Баркола – 51'    

На 30-й минуте был заменён Хвича Кварацхелия, на 57-й минуте из-за травмы поле покинул Ли Кан Ин, а на 70-й минуте замена потребовалась Лукасу Бералдо, которого унесли на носилках.

На данный момент «ПСЖ» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Франции, записав в свой актив 12 очков. Второе место занимает «Лилль», набрав 10 очков. Замыкает тройку «Монако» (9).

В следующем матче «ПСЖ» предстоит сыграть с «Аталантой» в первом туре общего этапа Лиги чемпионов. Встреча пройдёт 17 сентября, начало – 22:00 мск.

Материалы по теме
Луис Энрике высказался о победе «ПСЖ» над «Лансом» перед стартом Лиги чемпионов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android