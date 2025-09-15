Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

У Рубена Аморима 20 поражений за 47 матчей в «Манчестер Юнайтед»

У Рубена Аморима 20 поражений за 47 матчей в «Манчестер Юнайтед»
Аудио-версия:
Комментарии

«Манчестер Юнайтед» разгромно уступил «Манчестер Сити» со счётом 0:3 в дерби в 4-го тура английской Премьер-лиги. Таким образом, главный тренер «красных дьяволов» Рубен Аморим потерпел 20-е поражение во главе клуба при 18 победах и девяти ничейных результатах.

Англия — Премьер-лига . 4-й тур
14 сентября 2025, воскресенье. 18:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
3 : 0
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1:0 Фоден – 18'     2:0 Холанд – 53'     3:0 Холанд – 68'    

Всего время работы в английском клубе португальский специалист провёл 47 матчей. Лучшее достижение Аморима в Англии — выход в финал Лиги Европы сезона-2024/2025. В АПЛ «красные дьяволы» заняли 15-е место, в Кубке Англии дошли до 1/8 финала, а в минувшем розыгрыше Кубка английской лиги манкунианцы остановились в четвертьфинале.

В нынешней кампании в активе подопечных Рубена Аморима четыре очка по итогам четырёх туров АПЛ. Кроме того, клуб вылетел из текущего розыгрыша Кубка английской лиги, уступив на стадии 2-го раунда команде из четвёртого дивизиона Англии «Гримсби Таун» (2:2, 11:12 пен.).

Материалы по теме
Гвардиола обыграл «МЮ» в 17-й раз за 30 игр. Больше побед в АПЛ — только над одним клубом
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android