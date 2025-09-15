У Рубена Аморима 20 поражений за 47 матчей в «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» разгромно уступил «Манчестер Сити» со счётом 0:3 в дерби в 4-го тура английской Премьер-лиги. Таким образом, главный тренер «красных дьяволов» Рубен Аморим потерпел 20-е поражение во главе клуба при 18 победах и девяти ничейных результатах.

Всего время работы в английском клубе португальский специалист провёл 47 матчей. Лучшее достижение Аморима в Англии — выход в финал Лиги Европы сезона-2024/2025. В АПЛ «красные дьяволы» заняли 15-е место, в Кубке Англии дошли до 1/8 финала, а в минувшем розыгрыше Кубка английской лиги манкунианцы остановились в четвертьфинале.

В нынешней кампании в активе подопечных Рубена Аморима четыре очка по итогам четырёх туров АПЛ. Кроме того, клуб вылетел из текущего розыгрыша Кубка английской лиги, уступив на стадии 2-го раунда команде из четвёртого дивизиона Англии «Гримсби Таун» (2:2, 11:12 пен.).