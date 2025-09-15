Криштиану Роналду опубликовал пост на фоне победе «Аль-Насра» в матче саудовской Про-Лиги
Португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду опубликовал на своей странице в соцсети X пост, в котором отреагировал на победу команды в матче 2-го саудовской Про-Лиги с «Аль-Холудом». Встреча завершилась со счётом 2:0, а сам Криштиану результативными действиями не отметился.
Саудовская Аравия — Про-Лига . 2-й тур
14 сентября 2025, воскресенье. 21:00 МСК
Аль-Наср
Эр-Рияд
Окончен
2 : 0
Аль-Холуд
Ар-Расс
1:0 Мане – 52' 2:0 Мартинес – 81'
«Вместе мы боремся, вместе мы побеждаем. Спасибо всем вам за поддержку, давайте продолжать в том же духе!» — написал Роналду на своей странице в соцсети X.
Португалец выступает в составе «Аль-Насра» с января 2023 года. За этот период нападающий принял участие в 109 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 95 голами и 20 результативными передачами.
