Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Лука Модрич побил рекорд чемпионата Италии, который держался 64 года

Лука Модрич побил рекорд чемпионата Италии, который держался 64 года
Комментарии

Полузащитник «Милана» Лука Модрич стал самым возрастным полузащитником в истории, забившим гол чемпионате Италии, побив рекорд Нильса Лидхольма, который также выступал за «россонери» (38 лет и 169 дней — 26 марта 1961 года в матче с «Интером»), сообщает Opta Paolo в социальной сети X.

Италия — Серия А . 3-й тур
14 сентября 2025, воскресенье. 21:45 МСК
Милан
Милан
Окончен
1 : 0
Болонья
Болонья
1:0 Модрич – 61'    

Модрич забил гол в матче 3-го тура чемпионата Италии с «Болоньей» (1:0).

Модрич перешёл в «Милан» в летнее транферное окно на правах свободного агента.

«Милан» набрал шесть очков в трёх стартовых турах и занимает пятое место в турнирной таблице Серии А. В активе «Болоньи» осталось три очка. Команда располагается на 13-й строчке.

Материалы по теме
Дебютный гол 40-летнего Модрича принёс «Милану» победу над «Болоньей» в Серии А
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android