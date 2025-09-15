Лука Модрич побил рекорд чемпионата Италии, который держался 64 года
Поделиться
Полузащитник «Милана» Лука Модрич стал самым возрастным полузащитником в истории, забившим гол чемпионате Италии, побив рекорд Нильса Лидхольма, который также выступал за «россонери» (38 лет и 169 дней — 26 марта 1961 года в матче с «Интером»), сообщает Opta Paolo в социальной сети X.
Италия — Серия А . 3-й тур
14 сентября 2025, воскресенье. 21:45 МСК
Милан
Милан
Окончен
1 : 0
Болонья
Болонья
1:0 Модрич – 61'
Модрич забил гол в матче 3-го тура чемпионата Италии с «Болоньей» (1:0).
Модрич перешёл в «Милан» в летнее транферное окно на правах свободного агента.
«Милан» набрал шесть очков в трёх стартовых турах и занимает пятое место в турнирной таблице Серии А. В активе «Болоньи» осталось три очка. Команда располагается на 13-й строчке.
Комментарии
- 15 сентября 2025
-
03:51
-
03:47
-
03:26
-
03:08
-
03:04
-
02:58
-
02:43
-
02:41
-
02:22
-
02:03
-
01:36
-
01:20
-
01:00
-
00:56
-
00:51
-
00:30
-
00:29
-
00:10
-
00:03
- 14 сентября 2025
-
23:55
-
23:46
-
23:45
-
23:32
-
23:05
-
23:04
-
22:52
-
22:41
-
22:32
-
22:29
-
22:20
-
22:20
-
22:15
-
22:05
-
22:05
-
21:55