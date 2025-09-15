Флик отреагировал на разгромную победу «Барселоны» в матче с «Валенсией» со счётом 6:0

Главный тренер каталонской «Барселоны» Ханс-Дитер Флик прокомментировал победу своей команды в матче 4-го тура испанской Ла Лиги с «Валенсией», который завершился с разгромным счётом 6:0.

«С самого начала было видно, что мы хотим сделать, и команда это выполнила. Все боролись и получали удовольствие от игры, коллектив отработал на всех позициях — три очка идеальны», — приводит слова Флика Marca.

«Барселона» под руководством Ханс-Дитера Флика набрала 10 очков и идёт второй в турнирной таблице Ла Лиги. «Валенсия», которую возглавляет Карлос Корберан, с четырьмя очками располагается на 15-й строчке.