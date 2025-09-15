Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Флик отреагировал на разгромную победу «Барселоны» в матче с «Валенсией» со счётом 6:0

Флик отреагировал на разгромную победу «Барселоны» в матче с «Валенсией» со счётом 6:0
Комментарии

Главный тренер каталонской «Барселоны» Ханс-Дитер Флик прокомментировал победу своей команды в матче 4-го тура испанской Ла Лиги с «Валенсией», который завершился с разгромным счётом 6:0.

Испания — Примера . 4-й тур
14 сентября 2025, воскресенье. 22:00 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
6 : 0
Валенсия
Валенсия
1:0 Лопес Мартин – 29'     2:0 Рафинья – 53'     3:0 Лопес Мартин – 56'     4:0 Рафинья – 66'     5:0 Левандовски – 76'     6:0 Левандовски – 86'    

«С самого начала было видно, что мы хотим сделать, и команда это выполнила. Все боролись и получали удовольствие от игры, коллектив отработал на всех позициях — три очка идеальны», — приводит слова Флика Marca.

«Барселона» под руководством Ханс-Дитера Флика набрала 10 очков и идёт второй в турнирной таблице Ла Лиги. «Валенсия», которую возглавляет Карлос Корберан, с четырьмя очками располагается на 15-й строчке.

Материалы по теме
«Барселона» разгромила «Валенсию» со счётом 6:0 в матче Ла Лиги
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android