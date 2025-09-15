Чемпионат Франции — 2025/2026 по футболу: результаты матчей 4-го тура и турнирная таблица

14 сентября, завершился 4-й тур чемпионата Франции сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами минувших матчей.

12 сентября

«Марсель» — «Лорьян» — 4:0

13 сентября

«Ницца» — «Нант» — 1:0

«Осер» — «Монако» — 1:2

14 сентября

«Лилль» — «Тулуза» — 2:1

«Брест» — «Париж» — 1:2

«Страсбург» — «Гавр» — 1:0

«Метц» — «Анже» — 1:1

«ПСЖ» — «Ланс» — 2:0

«Ренн» — «Лион» — 3:1

После четырёх туров «ПСЖ» единолично возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции, записав в свой актив 12 очков. Второе место занимает «Лилль», набрав 10 очков. Замыкает тройку лидеров «Монако», набрав 9 очков. В топ-5 входят «Лион» и «Страсбург», которые также набрали по девять очков.