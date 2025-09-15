Чемпионат Франции — 2025/2026 по футболу: результаты матчей 4-го тура и турнирная таблица

14 сентября, завершился 4-й тур чемпионата Франции сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами минувших матчей.
12 сентября
«Марсель» — «Лорьян» — 4:0
13 сентября
«Ницца» — «Нант» — 1:0
«Осер» — «Монако» — 1:2
14 сентября
«Лилль» — «Тулуза» — 2:1
«Брест» — «Париж» — 1:2
«Страсбург» — «Гавр» — 1:0
«Метц» — «Анже» — 1:1
«ПСЖ» — «Ланс» — 2:0
«Ренн» — «Лион» — 3:1
После четырёх туров «ПСЖ» единолично возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции, записав в свой актив 12 очков. Второе место занимает «Лилль», набрав 10 очков. Замыкает тройку лидеров «Монако», набрав 9 очков. В топ-5 входят «Лион» и «Страсбург», которые также набрали по девять очков.