Тренер «Барселоны» Флик объяснил, почему не выпустил Рафинью в старте на игру Ла Лиги

Главный тренер каталонской «Барселоны» Ханс-Дитер Флик рассказал, почему не выпустил крайнего нападающего Рафинью в стартовом составе своей команды в матче 4-го тура испанской Ла Лиги с «Валенсией». Встреча завершилась с разгромным счётом 6:0.

«У Рафиньи был отличный настрой, его выход со скамейки — техническое решение. Матчей хватит на всех. У Рафиньи и Араухо был долгий перелёт», — приводит слова Флика Marca.

Бразилец выступает в составе «Барселоны» с июля 2022 года. За этот период нападающий принял участие в 148 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 57 голами и 51 результативной передачей.