Фабио Челестини ответил на вопрос об игре Матвея Кисляка в матче ЦСКА с «Ростовом»
Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини прокомментировал игру полузащитника Матвея Кисляка в матче 8-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (0:1).
Мир Российская Премьер-лига . 8-й тур
14 сентября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
1 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Кучаев – 7'
Удаления: нет / Гаич – 43', Алвес – 84'
— Почему сегодня хуже обычного сыграл Матвей Кисляк? Из‑за отсутствия Кирилла Глебова?
— За несколько месяцев наша молодёжь сделала большой прогресс. Матвей до этого играл очень хорошо и был вызван в сборную, но отдых ему бы не помешал. К такому ритму он ещё не привык. У нас больше 10 игроков уехали в сборную. Мы потеряли фокус, но мы его восстановим, — приводит слова Челестини официальный сайт ЦСКА.
По итогам восьми туров ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице с 15 набранными очками.
