Фабио Челестини ответил на вопрос об игре Матвея Кисляка в матче ЦСКА с «Ростовом»

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини прокомментировал игру полузащитника Матвея Кисляка в матче 8-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (0:1).

— Почему сегодня хуже обычного сыграл Матвей Кисляк? Из‑за отсутствия Кирилла Глебова?

— За несколько месяцев наша молодёжь сделала большой прогресс. Матвей до этого играл очень хорошо и был вызван в сборную, но отдых ему бы не помешал. К такому ритму он ещё не привык. У нас больше 10 игроков уехали в сборную. Мы потеряли фокус, но мы его восстановим, — приводит слова Челестини официальный сайт ЦСКА.

По итогам восьми туров ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице с 15 набранными очками.