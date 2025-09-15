Тренер ЦСКА Челестини высказался о прерванной серии армейцев без поражений в РПЛ
Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини прокомментировал тот факт, что «Ростов» прервал серию армейцев без поражений, которая длилась 21 матч. Это произошло в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги, где красно-синие гостях проиграли «Ростову» со счётом 0:1.
Мир Российская Премьер-лига . 8-й тур
14 сентября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
1 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Кучаев – 7'
Удаления: нет / Гаич – 43', Алвес – 84'
— ЦСКА мог установить рекорд в серии без поражений. Обсуждали его?
— Я работаю с июня. Если можно установить рекорд, то это хорошо, но главное — итоговый результат. Мы не обсуждали этот факт, — приводит слова Челестини официальный сайт ЦСКА.
Поражение от «Ростова» стало для подопечных Фабио Челестини первым в сезоне-2025/2026 в РПЛ. Последнее поражение армейцев в чемпионате России состоялось 23 ноября 2024 года. Тогда красно-синие также уступили «Ростову» (1:2).
