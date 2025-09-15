Тренер ЦСКА Челестини высказался о прерванной серии армейцев без поражений в РПЛ

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини прокомментировал тот факт, что «Ростов» прервал серию армейцев без поражений, которая длилась 21 матч. Это произошло в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги, где красно-синие гостях проиграли «Ростову» со счётом 0:1.

— ЦСКА мог установить рекорд в серии без поражений. Обсуждали его?

— Я работаю с июня. Если можно установить рекорд, то это хорошо, но главное — итоговый результат. Мы не обсуждали этот факт, — приводит слова Челестини официальный сайт ЦСКА.

Поражение от «Ростова» стало для подопечных Фабио Челестини первым в сезоне-2025/2026 в РПЛ. Последнее поражение армейцев в чемпионате России состоялось 23 ноября 2024 года. Тогда красно-синие также уступили «Ростову» (1:2).