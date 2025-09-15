Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер ЦСКА Челестини высказался о прерванной серии армейцев без поражений в РПЛ

Тренер ЦСКА Челестини высказался о прерванной серии армейцев без поражений в РПЛ
Комментарии

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини прокомментировал тот факт, что «Ростов» прервал серию армейцев без поражений, которая длилась 21 матч. Это произошло в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги, где красно-синие гостях проиграли «Ростову» со счётом 0:1.

Мир Российская Премьер-лига . 8-й тур
14 сентября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
1 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Кучаев – 7'    
Удаления: нет / Гаич – 43', Алвес – 84'

— ЦСКА мог установить рекорд в серии без поражений. Обсуждали его?
— Я работаю с июня. Если можно установить рекорд, то это хорошо, но главное — итоговый результат. Мы не обсуждали этот факт, — приводит слова Челестини официальный сайт ЦСКА.

Поражение от «Ростова» стало для подопечных Фабио Челестини первым в сезоне-2025/2026 в РПЛ. Последнее поражение армейцев в чемпионате России состоялось 23 ноября 2024 года. Тогда красно-синие также уступили «Ростову» (1:2).

Материалы по теме
«Не ищем оправданий». Круговой отреагировал на поражение ЦСКА в матче с «Ростовом»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android