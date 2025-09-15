Вратарь «Зенита» Адамов объяснил потасовку с игроком «Балтики» в концовке матча РПЛ

Вратарь санкт-петербургского «Зенита» Денис Адамов поделился мыслями об эпизоде в концовке матча 8-го тура Российской Премьер-Лиги с «Балтикой», когда в штрафной петербуржцев разгорелась потасовка. Встреча завершилась со счётом 0:0.

«Всё нормально! После игры подошли друг к другу, поговорили. Опасно, конечно, когда ты выпрыгиваешь, а в тебя кто‑то влетает. После этого можно неудачно приземлиться. А так, по этому эпизоду мы всё обсудили. Всё в порядке», — сказал Адамов в эфире «Матч ТВ».

В компенсированное время второго тайма произошел инцидент в штрафной «Зенита», где защитник команды из Калининграда Мингиян Бевеев столкнулся с Адамовым во время борьбы за мяч. В результате Бевеев был наказан жёлтой карточкой, а футболисты обеих команд некоторое время выясняли отношения на поле.