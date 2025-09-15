Слот объяснил замену Керкеза на 38-й минуте после жёлтой карточки за симуляцию

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался о замене защитника Милоша Керкеза после полученной жёлтой карточки за симуляцию в матче 4-го тура чемпионата Англии с «Бёрнли» (0:1). Футболист был заменён на 38-й минуте.

«Причина была в том, что он получил жёлтую карточку. Думаю, болельщики здесь считали, что их шанс победить заключался в том, что мы могли остаться с игроком, удалённым за вторую жёлтую.

С Милошем я никогда не могу быть на 100% уверен, что он не совершит следующий фол, а тогда болельщики начинают давить на судью. Я считал, что единственный способ проиграть сегодня — это остаться вдесятером», — приводит слова Слота Goal.

«Ливерпуль» возглавляет турнирную таблицу АПЛ, набрав 12 очков.