Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Не ищем оправданий». Круговой отреагировал на поражение ЦСКА в матче с «Ростовом»

«Не ищем оправданий». Круговой отреагировал на поражение ЦСКА в матче с «Ростовом»
Комментарии

Защитник ЦСКА Данил Круговой поделился мыслями о поражении армейцев в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом». Встреча завершилась со счётом 0:1.

Мир Российская Премьер-лига . 8-й тур
14 сентября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
1 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Кучаев – 7'    
Удаления: нет / Гаич – 43', Алвес – 84'

«К сожалению, в футболе бывают и такие матчи. Уверен, что вы сейчас чувствуете тоже самое, что и мы. Не ищем оправданий, в такой футбол мы не должны играть. Уже в следующем матче будем исправлять результат. Спасибо всем за поддержку! Вперёд, ЦСКА!» — написал Круговой в своём телеграм-канале.

По итогам восьми туров ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице с 15 набранными очками. Ростовчане идут на 11-й строчке, набрав восемь очков после аналогичного количества матчей.

Материалы по теме
Фабио Челестини ответил на вопрос об игре Матвея Кисляка в матче ЦСКА с «Ростовом»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android