«Не ищем оправданий». Круговой отреагировал на поражение ЦСКА в матче с «Ростовом»
Защитник ЦСКА Данил Круговой поделился мыслями о поражении армейцев в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом». Встреча завершилась со счётом 0:1.
Мир Российская Премьер-лига . 8-й тур
14 сентября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
1 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Кучаев – 7'
Удаления: нет / Гаич – 43', Алвес – 84'
«К сожалению, в футболе бывают и такие матчи. Уверен, что вы сейчас чувствуете тоже самое, что и мы. Не ищем оправданий, в такой футбол мы не должны играть. Уже в следующем матче будем исправлять результат. Спасибо всем за поддержку! Вперёд, ЦСКА!» — написал Круговой в своём телеграм-канале.
По итогам восьми туров ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице с 15 набранными очками. Ростовчане идут на 11-й строчке, набрав восемь очков после аналогичного количества матчей.
