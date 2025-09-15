«Не ищем оправданий». Круговой отреагировал на поражение ЦСКА в матче с «Ростовом»

Защитник ЦСКА Данил Круговой поделился мыслями о поражении армейцев в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом». Встреча завершилась со счётом 0:1.

«К сожалению, в футболе бывают и такие матчи. Уверен, что вы сейчас чувствуете тоже самое, что и мы. Не ищем оправданий, в такой футбол мы не должны играть. Уже в следующем матче будем исправлять результат. Спасибо всем за поддержку! Вперёд, ЦСКА!» — написал Круговой в своём телеграм-канале.

По итогам восьми туров ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице с 15 набранными очками. Ростовчане идут на 11-й строчке, набрав восемь очков после аналогичного количества матчей.