«Нам нужны все». Лукас Эрнандес – о травмах футболистов «ПСЖ» в матче с «Лансом»

Защитник «ПСЖ» Лукас Эрнандес высказался о победе команды в матче 4-го тура чемпионата Франции с «Лансом» со счётом 2:0.

Франция — Лига 1 . 4-й тур
14 сентября 2025, воскресенье. 18:15 МСК
ПСЖ
Париж
Окончен
2 : 0
Ланс
Ланс
1:0 Баркола – 15'     2:0 Баркола – 51'    

«Эти три очка были крайне важны, и нам нужно было снова почувствовать себя хорошо перед этой насыщенной неделей с матчем Лиги чемпионов, а затем — с «Марселем». Мы справились с задачей, но, к сожалению, были две-три травмы. Надеюсь, они не окажутся серьёзными, потому что нам нужны все игроки».», — приводит слова Эрнандеса официальный сайт «ПСЖ».

В этой встрече в составе парижан сразу три футболиста получил травмы – Хвича Кварацхелия, Ли Кан Ин и Лукас Бералдо. Ранее нападающие Усман Дембеле и Дезире Дуэ получили травмы в расположении сборной Франции.

