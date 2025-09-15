Скидки
Главная Футбол Новости

«Просто сдался». Легенда сборной Англии раскритиковал оборону «МЮ» в матче с «Сити»

«Просто сдался». Легенда сборной Англии раскритиковал оборону «МЮ» в матче с «Сити»
Комментарии

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед», а ныне футбольный эксперт Рой Кин прокомментировал игру «Манчестер Юнайтед» в матче четвёртого тура АПЛ с «Манчестер Сити». ВСтреча завершилась победой «горожан» со счётом 3:0.

Англия — Премьер-лига . 4-й тур
14 сентября 2025, воскресенье. 18:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
3 : 0
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1:0 Фоден – 18'     2:0 Холанд – 53'     3:0 Холанд – 68'    

«Сити» действует потрясающе, Доку и Фоден показывают идеальный тайминг. Однако защита «Юнайтед»… два полузащитника выстроились в одну линию, а Шоу просто сдался. Это был хороший маневр от Доку, но Шоу – игрок сборной Англии с большим опытом. Он занял неправильную позицию. Это произошло слишком легко.

Создаётся впечатление, что он просто выбросил полотенце. Мы знаем, что Бруну Фернандеша с лёгкостью обходят соперники – это продолжается уже несколько лет. Но, боже мой, даже до этого момента два полузащитника уже выстроились в линию. Один пас – и они оказываются отрезанными. Если один полузащитник идёт вперёд, другой должен подстраховать. У «Юнайтед» все игроки вернулись в защиту, но Шоу просто сдался», – приводит слова Кина Sky Sports.

Комментарии
