«Просто сдался». Легенда сборной Англии раскритиковал оборону «МЮ» в матче с «Сити»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед», а ныне футбольный эксперт Рой Кин прокомментировал игру «Манчестер Юнайтед» в матче четвёртого тура АПЛ с «Манчестер Сити». ВСтреча завершилась победой «горожан» со счётом 3:0.

«Сити» действует потрясающе, Доку и Фоден показывают идеальный тайминг. Однако защита «Юнайтед»… два полузащитника выстроились в одну линию, а Шоу просто сдался. Это был хороший маневр от Доку, но Шоу – игрок сборной Англии с большим опытом. Он занял неправильную позицию. Это произошло слишком легко.

Создаётся впечатление, что он просто выбросил полотенце. Мы знаем, что Бруну Фернандеша с лёгкостью обходят соперники – это продолжается уже несколько лет. Но, боже мой, даже до этого момента два полузащитника уже выстроились в линию. Один пас – и они оказываются отрезанными. Если один полузащитник идёт вперёд, другой должен подстраховать. У «Юнайтед» все игроки вернулись в защиту, но Шоу просто сдался», – приводит слова Кина Sky Sports.