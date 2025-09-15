ЦСКА показал, что происходило в раздевалке команды после поражения в матче с «Ростовом»
Поделиться
Московский ЦСКА показал раздевалку команды после поражения в матче 8-го тура чемпионата Франции с «Ростовом». Встреча прошла в Ростове-на-Дону и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.
Мир Российская Премьер-лига . 8-й тур
14 сентября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
1 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Кучаев – 7'
Удаления: нет / Гаич – 43', Алвес – 84'
Права на видео принадлежат РФС.
Победный гол в матче на седьмой минуте забил Константин Кучаев после результативной ошибки голкипера Игоря Акинфеева.
ЦСКА проиграл первый матч в сезоне РПЛ и с 15 очками идёт четвёртым в турнирной таблице. «Ростов», в свою очередь, набрал восемь очков и располагается на 11-й строчке. В следующем туре чемпионата России ЦСКА встретится с «Сочи», а «Ростов» сыграет с «Балтикой». Матчи пройдут 22 и 21 сентября соответственно.
Комментарии
- 15 сентября 2025
-
04:30
-
04:20
-
04:08
-
04:00
-
03:55
-
03:51
-
03:47
-
03:26
-
03:08
-
03:04
-
02:58
-
02:43
-
02:41
-
02:22
-
02:03
-
01:36
-
01:20
-
01:00
-
00:56
-
00:51
-
00:30
-
00:29
-
00:10
-
00:03
- 14 сентября 2025
-
23:55
-
23:46
-
23:45
-
23:32
-
23:05
-
23:04
-
22:52
-
22:41
-
22:32
-
22:29
-
22:20