«Локомотив» не проигрывает в РПЛ 14 матчей подряд

Московский «Локомотив» продлил до 14 матчей беспроигрышную серию в Мир Российской Премьер-Лиге. 13 сентября в выездной игре 8-го тура РПЛ железнодорожники сыграли вничью с грозненским «Ахматом» (1:1), в 14 последних матчах чемпионата на их счету семь побед и семь ничьих.

Последнее поражение в РПЛ «Локомотив» потерпел 12 апреля 2025 года в выездной встрече 24-го тура сезона-2024/2025 с казанским «Рубином» (0:1).

14-матчевая беспроигрышная серия красно-зелёных в чемпионате России является самой длинной действующей в лиге после поражения ЦСКА от «Ростова» (0:1) с обрывом 21-матчевой серии.

Видео: «Золотая» эра «Локомотива»