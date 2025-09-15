Скидки
«Локомотив» не проигрывает в РПЛ 14 матчей подряд

Московский «Локомотив» продлил до 14 матчей беспроигрышную серию в Мир Российской Премьер-Лиге. 13 сентября в выездной игре 8-го тура РПЛ железнодорожники сыграли вничью с грозненским «Ахматом» (1:1), в 14 последних матчах чемпионата на их счету семь побед и семь ничьих.

Мир Российская Премьер-лига . 8-й тур
13 сентября 2025, суббота. 16:45 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
1 : 1
Локомотив М
Москва
1:0 Касинтура – 46'     1:1 Батраков – 79'    

Последнее поражение в РПЛ «Локомотив» потерпел 12 апреля 2025 года в выездной встрече 24-го тура сезона-2024/2025 с казанским «Рубином» (0:1).

14-матчевая беспроигрышная серия красно-зелёных в чемпионате России является самой длинной действующей в лиге после поражения ЦСКА от «Ростова» (0:1) с обрывом 21-матчевой серии.

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026

Видео: «Золотая» эра «Локомотива»

«Локомотив» сыграл вничью в четвёртом матче РПЛ подряд
«Ростов» прервал серию ЦСКА без поражений в РПЛ из 21 матча
