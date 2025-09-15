Тикнизян совершил первое результативное действие за «Црвену Звезду»
Защитник «Црвены Звезды» и сборной Армении Наир Тикнизян сделал голевую передачу в матче 8-го тура чемпионата Сербии с «Железничар Панчево» (7:1).
Сербия — Суперлига . 8-й тур
14 сентября 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Црвена Звезда
Белград
Окончен
7 : 1
Железничар П
Панчево
1:0 Катаи – 3' 2:0 Катаи – 19' 3:0 Катаи – 40' 4:0 Иванич – 43' 4:1 Джаспер – 63' 5:1 Радоньич – 71' 6:1 Гендель – 82' 7:1 Владимир Лучић – 87'
Это первое результативное действие футболиста за девять матчей за белградский клуб. Защитник сборной Армении сделал ассист на 3-й минуте матча на Александара Катаи. Этот гол стал началом разгрома «Железничар Панчево». Наир отыграл 65 минут и был заменён на Неманью Радонича.
На данный момент, «Црвена Звезда» занимает второе место в чемпионате Сербии, отставая от «Партизана» на одно очко и имея матч в запасе.
Напомним, Тикнизян перешёл в «Црвену Звезду» из московского «Локомотива» в июне этого года, подписав трёхлетний контракт.
