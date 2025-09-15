Тикнизян совершил первое результативное действие за «Црвену Звезду»

Защитник «Црвены Звезды» и сборной Армении Наир Тикнизян сделал голевую передачу в матче 8-го тура чемпионата Сербии с «Железничар Панчево» (7:1).

Это первое результативное действие футболиста за девять матчей за белградский клуб. Защитник сборной Армении сделал ассист на 3-й минуте матча на Александара Катаи. Этот гол стал началом разгрома «Железничар Панчево». Наир отыграл 65 минут и был заменён на Неманью Радонича.

На данный момент, «Црвена Звезда» занимает второе место в чемпионате Сербии, отставая от «Партизана» на одно очко и имея матч в запасе.

Напомним, Тикнизян перешёл в «Црвену Звезду» из московского «Локомотива» в июне этого года, подписав трёхлетний контракт.