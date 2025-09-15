Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тикнизян совершил первое результативное действие за «Црвену Звезду»

Тикнизян совершил первое результативное действие за «Црвену Звезду»
Комментарии

Защитник «Црвены Звезды» и сборной Армении Наир Тикнизян сделал голевую передачу в матче 8-го тура чемпионата Сербии с «Железничар Панчево» (7:1).

Сербия — Суперлига . 8-й тур
14 сентября 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Црвена Звезда
Белград
Окончен
7 : 1
Железничар П
Панчево
1:0 Катаи – 3'     2:0 Катаи – 19'     3:0 Катаи – 40'     4:0 Иванич – 43'     4:1 Джаспер – 63'     5:1 Радоньич – 71'     6:1 Гендель – 82'     7:1 Владимир Лучић – 87'    

Это первое результативное действие футболиста за девять матчей за белградский клуб. Защитник сборной Армении сделал ассист на 3-й минуте матча на Александара Катаи. Этот гол стал началом разгрома «Железничар Панчево». Наир отыграл 65 минут и был заменён на Неманью Радонича.

На данный момент, «Црвена Звезда» занимает второе место в чемпионате Сербии, отставая от «Партизана» на одно очко и имея матч в запасе.

Напомним, Тикнизян перешёл в «Црвену Звезду» из московского «Локомотива» в июне этого года, подписав трёхлетний контракт.

Материалы по теме
Официально
«Црвена Звезда» объявила о трансфере защитника Наира Тикнизяна из «Локомотива»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android