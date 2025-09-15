«Фермин показал выдающуюся игру». Флик — о Фермине Лопесе в матче с «Валенсией»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался об игре атакующего полузащитник Фермина Лопеса в матче 4-го тура испанской Ла Лиги с «Валенсией». Встреча завершилась с разгромным счётом 6:0.

«Я рад, что трансферное окно закрыто! Теперь мы можем сосредоточиться на игре в футбол. Вы видите, что Фермин показал выдающуюся игру», — приводит слова Флика инсайдер Фабрицио Романо.

Transfermarkt оценивает 22-летнего испанца в € 50 млн. Контракт Лопеса с сине-гранатовыми рассчитан до лета 2029 года.

В августе футболистом интересовались ряд клубов АПЛ, включая «Челси», «Тоттенхэм» и «Ньюкасл», но, по информации некоторых СМИ, главный тренер «Барселоны запретил клубу продавать атакующего полузащитника.