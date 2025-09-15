Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Безвыигрышная серия «Сочи» в РПЛ достигла 10 матчей

Безвыигрышная серия «Сочи» в РПЛ достигла 10 матчей
Комментарии

«Сочи» продлил до 10 игр беспобедную серию в матчах Мир Российской Премьер-Лиги, которая длится с сезона-2023/2024. 14 сентября в выездной встрече 8-го тура РПЛ с самарскими «Крыльями Советов» «барсы» потерпели поражение со счётом 0:2, из 10 последних матчей чемпионата России клуб с Черноморского побережья проиграл восемь и два сыграл вничью.

Мир Российская Премьер-лига . 8-й тур
14 сентября 2025, воскресенье. 14:30 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
2 : 0
Сочи
Сочи
1:0 Олейников – 75'     2:0 Игнатенко – 85'    

Последняя на текущий момент победа «Сочи» в РПЛ состоялась 12 мая 2024 года в домашней игре 28-го тура сезона-2023/2024 с «Пари НН» (6:1). По итогам сезона-2023/2024 «барсы» выбыли из элитного дивизиона и вернулись в него к сезону-2025/2026, переиграв в стыковых матчах «Пари НН» (1:2, 3:1).

В РПЛ-2025/2026 «Сочи» остаётся единственным клубом, не одержавшим ни одной победы.

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026

Видео: «Сочи» уступил «Черноморцу» и финишировал на 5-й строчке в лиге

Материалы по теме
Осинькин неудачно вернулся в Самару. «Сочи» продолжает тонуть
Осинькин неудачно вернулся в Самару. «Сочи» продолжает тонуть
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android