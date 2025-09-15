Безвыигрышная серия «Сочи» в РПЛ достигла 10 матчей

«Сочи» продлил до 10 игр беспобедную серию в матчах Мир Российской Премьер-Лиги, которая длится с сезона-2023/2024. 14 сентября в выездной встрече 8-го тура РПЛ с самарскими «Крыльями Советов» «барсы» потерпели поражение со счётом 0:2, из 10 последних матчей чемпионата России клуб с Черноморского побережья проиграл восемь и два сыграл вничью.

Последняя на текущий момент победа «Сочи» в РПЛ состоялась 12 мая 2024 года в домашней игре 28-го тура сезона-2023/2024 с «Пари НН» (6:1). По итогам сезона-2023/2024 «барсы» выбыли из элитного дивизиона и вернулись в него к сезону-2025/2026, переиграв в стыковых матчах «Пари НН» (1:2, 3:1).

В РПЛ-2025/2026 «Сочи» остаётся единственным клубом, не одержавшим ни одной победы.

