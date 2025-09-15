Скидки
Нуну Эшпириту Санту может возглавить «Вест Хэм» в случае увольнения Поттера — источник

Нуну Эшпириту Санту может возглавить «Вест Хэм» в случае увольнения Поттера — источник
Бывший главный тренер «Ноттингем Форест» Нуну Эшпириту Санту может возглавить «Вест Хэм» в случае увольнения Грэма Поттера. Об этом сообщает журналист Алан Никсон.

По информации источника, португальский специалист рассматривается руководством лондонцев в случае увольнения Грэма Поттера из-за плохих результатов в АПЛ.

После четырёх туров английского чемпионата «Вест Хэм» занимает 18-е место в турнирной таблице, имея в активе три очка.

Напомним, «Ноттингем Форест» объявил об отставке главного тренера клуба Нуну Эшпириту Санту 9 сентября. Отметим, что в июне клуб продлил контракт с тренером до 2028 года.

