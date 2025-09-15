Нападающий мадридского «Реала» Эндрик может уйти в аренду в январе — Defensa Central

Форвард мадридского «Реала» Эндрик может уйти в аренду в январе. Об этом сообщает Defensa Central.

По информации источника, 19-летнему форварду трудно закрепиться в основе «Реала» из-за конкуренции и травмы. Интерес к его аренде проявляют «Валенсия» и «Сельта», а переход может состояться уже в зимнее трансферное окно.

Ранее сообщалось, что Эндрик мог покинуть команду летом, но получил несколько травм, из-за которых это стало невозможным.

Бразильский форвард выступает за «Реал» с 2024 года, за прошлый клубный сезон он провёл 37 матчей, забив семь голов и сделав одну результативную передачу.

Transfermarkt оценивает нападающего в € 35 млн. Контракт Эндрика с «Реалом» рассчитан до лета 2030 года.