«Манчестер Сити» в четвёртый раз обыграл «МЮ» за последние пять домашних дерби в АПЛ
Победа «Манчестер Сити» над «МЮ» (3:0) в матче 4-го тура английской Премьер-лиги стала четвёртой для «горожан» за последние пять домашних дерби в АПЛ.
Англия — Премьер-лига . 4-й тур
14 сентября 2025, воскресенье. 18:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
3 : 0
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1:0 Фоден – 18' 2:0 Холанд – 53' 3:0 Холанд – 68'
«Манчестер Юнайтед» добился только одной победы в этих матчах, уступив в четырёх остальных с разницей мячей 5-16.
После четвёртого тура АПЛ «Манчестер Сити» с шестью очками находится на восьмом месте в турнирной таблице, «Манчестер Юнайтед» с четырьмя очками располагается на 14-й строчке, находясь в одном балле от зоны вылета.
В следующем туре «горожане» сыграют с лондонским «Арсеналом» в гостях 21 сентября, «красные дьяволы» 20 сентября примут на своём поле столичный «Челси».
