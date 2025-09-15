«Манчестер Сити» в четвёртый раз обыграл «МЮ» за последние пять домашних дерби в АПЛ

Победа «Манчестер Сити» над «МЮ» (3:0) в матче 4-го тура английской Премьер-лиги стала четвёртой для «горожан» за последние пять домашних дерби в АПЛ.

«Манчестер Юнайтед» добился только одной победы в этих матчах, уступив в четырёх остальных с разницей мячей 5-16.

После четвёртого тура АПЛ «Манчестер Сити» с шестью очками находится на восьмом месте в турнирной таблице, «Манчестер Юнайтед» с четырьмя очками располагается на 14-й строчке, находясь в одном балле от зоны вылета.

В следующем туре «горожане» сыграют с лондонским «Арсеналом» в гостях 21 сентября, «красные дьяволы» 20 сентября примут на своём поле столичный «Челси».