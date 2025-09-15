Давид Семенчук — о победе над ЦСКА: самый тяжелый матч для «Ростова» на данный момент

Центральный защитник «Ростова» Давид Семенчук прокомментировал домашнюю победу над ЦСКА в 8-м туре Мир Российской Премьер-Лиги (1:0). Матч прошёл 14 сентября на домашнем стадионе жёлто-синих «Ростов Арена».

«Я думаю, это самый тяжелый матч для «Ростова» на данный момент, потому что у ЦСКА индивидуально сильные футболисты. Хотя не скажу, что наши игроки хуже. Мы показали сегодня класс и вырвали победу, так что ЦСКА тоже пришлось тяжело», — сказал Семенчук в эфире телеканала «Матч ТВ».

Единственный гол в матче «Ростов» — ЦСКА забил полузащитник Константин Кучаев, который на седьмой минуте перехватил пас голкипера Игоря Акинфеева на хавбека Ивана Облякова и пробил мимо вратаря. На 43-й минуте гости остались в меньшинстве после прямой красной карточки защитнику Милану Гаичу, ударившему локтем в горло центрбека жёлто-синих Давида Семенчука. На 84-й минуте ЦСКА остался вдевятером после второй красной карточки бразильского полузащитника Матеуса Алвеса.

«Ростов» благодаря второй победе в текущем сезоне набрал восемь очков в восьми матчах РПЛ и поднялся из зоны прямого вылета на 11-е место.

