Давид Семенчук — о победе над ЦСКА: самый тяжелый матч для «Ростова» на данный момент

Центральный защитник «Ростова» Давид Семенчук прокомментировал домашнюю победу над ЦСКА в 8-м туре Мир Российской Премьер-Лиги (1:0). Матч прошёл 14 сентября на домашнем стадионе жёлто-синих «Ростов Арена».

Мир Российская Премьер-лига . 8-й тур
14 сентября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
1 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Кучаев – 7'    
Удаления: нет / Гаич – 43', Алвес – 84'

«Я думаю, это самый тяжелый матч для «Ростова» на данный момент, потому что у ЦСКА индивидуально сильные футболисты. Хотя не скажу, что наши игроки хуже. Мы показали сегодня класс и вырвали победу, так что ЦСКА тоже пришлось тяжело», — сказал Семенчук в эфире телеканала «Матч ТВ».

Единственный гол в матче «Ростов» — ЦСКА забил полузащитник Константин Кучаев, который на седьмой минуте перехватил пас голкипера Игоря Акинфеева на хавбека Ивана Облякова и пробил мимо вратаря. На 43-й минуте гости остались в меньшинстве после прямой красной карточки защитнику Милану Гаичу, ударившему локтем в горло центрбека жёлто-синих Давида Семенчука. На 84-й минуте ЦСКА остался вдевятером после второй красной карточки бразильского полузащитника Матеуса Алвеса.

«Ростов» благодаря второй победе в текущем сезоне набрал восемь очков в восьми матчах РПЛ и поднялся из зоны прямого вылета на 11-е место.

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026

Видео: «Ростов» празднует выход в Суперфинал Кубка России

