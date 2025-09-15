Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини рассказал о сроках восстановления Кирилла Глебова

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини рассказал о процессе восстановления после травмы 19-летнего полузащитника клуба Кирилла Глебова.

— Когда Кирилл вернется в команду?

— Его восстановление идет хорошо. Оно идет быстрее, чем мы ожидали, приводит слова Челестини официальный сайт ЦСКА.

Напомним, Глебов получил повреждение мышц бедра во время товарищеского матча за сборную России с командой Иордании (0:0). 19-летний игрок дебютировал за национальную команду страны, выйдя на замену на 61-й минуте.

В текущем сезоне Кирилл Глебов провёл за ЦСКА 11 матчей во всех турнирах, в которых забил четыре мяча и отдал две результативные передачи.