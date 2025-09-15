Салах – рекордсмен «Ливерпуля» по забитым пенальти
Поделиться
Вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах реализовал 11-метровый в матче 4-го тура английской Премьер-лиги. Встреча в Бёрнли завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей. Египтянин забил 35-й пенальти за мерсисайдцев в чемпионатах Англии и побил рекорд Билли Лидделла, на счету которого 34 гола с точки.
Англия — Премьер-лига . 4-й тур
14 сентября 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Бёрнли
Бёрнли
Окончен
0 : 1
Ливерпуль
Ливерпуль
0:1 Салах – 90+5'
Удаления: Угочукву – 84' / нет
Напомним, данный забитый мяч стал 188-м для Салаха в английской Премьер-лиге, благодаря ему, 33-летний египтянин вышел на четвёртое место в списке лучших бомбардиров в истории чемпионата.
«Ливерпуль» под руководством Арне Слота выиграл четвёртый матч на старте АПЛ и с 12 очками идёт первым в турнирной таблице.
Материалы по теме
Комментарии
- 15 сентября 2025
-
08:00
-
07:45
-
07:28
-
06:57
-
06:54
-
06:35
-
06:16
-
06:07
-
06:04
-
05:51
-
05:33
-
05:30
-
04:30
-
04:20
-
04:08
-
04:00
-
03:55
-
03:51
-
03:47
-
03:26
-
03:08
-
03:04
-
02:58
-
02:43
-
02:41
-
02:22
-
02:03
-
01:36
-
01:20
-
01:00
-
00:56
-
00:51
-
00:30
-
00:29
-
00:10