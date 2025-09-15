Салах – рекордсмен «Ливерпуля» по забитым пенальти

Вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах реализовал 11-метровый в матче 4-го тура английской Премьер-лиги. Встреча в Бёрнли завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей. Египтянин забил 35-й пенальти за мерсисайдцев в чемпионатах Англии и побил рекорд Билли Лидделла, на счету которого 34 гола с точки.

Напомним, данный забитый мяч стал 188-м для Салаха в английской Премьер-лиге, благодаря ему, 33-летний египтянин вышел на четвёртое место в списке лучших бомбардиров в истории чемпионата.

«Ливерпуль» под руководством Арне Слота выиграл четвёртый матч на старте АПЛ и с 12 очками идёт первым в турнирной таблице.