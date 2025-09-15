«Акрон» опустился в зону прямого вылета из РПЛ после победы «Ростова» над ЦСКА

Тольяттинский «Акрон» по итогам 8-го тура Мир Российской Премьер-Лиги опустился на предпоследнее, 15-е место — в зону прямого вылета. Это произошло в результате победы «Ростова» над ЦСКА (1:0) в заключительном матче тура, после которой находившиеся ранее на 15-й строчке таблицы дончане набрали восемь очков, в то время как в активе красно-чёрных осталось шесть очков после выездного поражения от лидирующего «Краснодара» (1:2).
Перед началом 8-го тура «Акрон» находился на 13-м месте. Также тольяттинцев опередил в турнирной таблице «Пари НН», который обыграл на своём поле «Оренбург» (3:1), набрал шесть очков и оказался выше «Акрона» по дополнительному показателю — количеству побед (две против одной).
Видео: Тренер «Акрона» с помощью Библии настраивал игроков на «Спартак»
- 15 сентября 2025
-
08:00
-
07:45
-
07:28
-
06:57
-
06:54
-
06:35
-
06:16
-
06:07
-
06:04
-
05:51
-
05:33
-
05:30
-
04:30
-
04:20
-
04:08
-
04:00
-
03:55
-
03:51
-
03:47
-
03:26
-
03:08
-
03:04
-
02:58
-
02:43
-
02:41
-
02:22
-
02:03
-
01:36
-
01:20
-
01:00
-
00:56
-
00:51
-
00:30
-
00:29
-
00:10