«Акрон» опустился в зону прямого вылета из РПЛ после победы «Ростова» над ЦСКА

Тольяттинский «Акрон» по итогам 8-го тура Мир Российской Премьер-Лиги опустился на предпоследнее, 15-е место — в зону прямого вылета. Это произошло в результате победы «Ростова» над ЦСКА (1:0) в заключительном матче тура, после которой находившиеся ранее на 15-й строчке таблицы дончане набрали восемь очков, в то время как в активе красно-чёрных осталось шесть очков после выездного поражения от лидирующего «Краснодара» (1:2).

Перед началом 8-го тура «Акрон» находился на 13-м месте. Также тольяттинцев опередил в турнирной таблице «Пари НН», который обыграл на своём поле «Оренбург» (3:1), набрал шесть очков и оказался выше «Акрона» по дополнительному показателю — количеству побед (две против одной).

