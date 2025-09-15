Защитник «Балтики» Бевеев: мы были ближе к победе, чем «Зенит»

Фланговый защитник калининградской «Балтики» Мингиян Бевеев прокомментировал результат домашнего матча 8-го тура Мир РПЛ с петербургским «Зенитом» (0:0).

«Недосказанность есть. Но футбол — такая штука: если хочешь выиграть, тебе надо забивать. Если мы не забили, значит, результат закономерен. Но думаю, что мы сегодня были ближе к победе, побольше создавали острые моменты. У наших ворот таких моментов не было. Разве что со стандартов пару ударов. И то, наверное, «Зениту» тяжело было сделать что-то с сопротивлением. Хочу отметить оборону всей нашей команды, поскольку перестраивались и правильно действовали. Могли забить — пару-тройку моментов создали.

Отдельно отмечу болельщиков. Был сильный дождь, поэтому вдвойне приятно, что в такую погоду они пришли нас поддержать, гнали вперёд и каждое действие сопровождали позитивной реакцией. Без них, наверное, ничего не получилось бы. Огромная благодарность», — сказал Бевеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

«Балтика» набрала 16 очков в восьми матчах и занимает в турнирной таблице РПЛ второе место. «Зенит» с 13 очками находится на шестом месте.

