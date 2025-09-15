Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ростов» после победы над ЦСКА поднялся из зоны прямого вылета на 11-е место

«Ростов» после победы над ЦСКА поднялся из зоны прямого вылета на 11-е место
Комментарии

«Ростов» поднялся на четыре строчки в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги после домашней победы над ЦСКА (1:0) в 8-м туре, покинув зону прямого вылета. Перед стартовым свистком жёлто-синие находились на предпоследнем, 15-м месте.

Мир Российская Премьер-лига . 8-й тур
14 сентября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
1 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Кучаев – 7'    
Удаления: нет / Гаич – 43', Алвес – 84'

Обыграв ЦСКА, «Ростов» набрал восемь очков в восьми матчах, опередил в турнирной таблице тольяттинский«Акрон» (6 очков), «Пари НН» (6), «Оренбург» (7) и махачкалинское «Динамо» (8) и поднялся сразу на 11-е место, гарантирующее сохранение прописки в элитном дивизионе, миновав зону стыковых матчей. Клуб из столицы Дагестана дончане опережают по дополнительному показателю — разнице мячей (8:12 против 4:10).

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026

Видео: «Ростов» празднует выход в Суперфинал Кубка России

Материалы по теме
Давид Семенчук — о победе над ЦСКА: самый тяжёлый матч для «Ростова» на данный момент
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android