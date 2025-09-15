«Ростов» после победы над ЦСКА поднялся из зоны прямого вылета на 11-е место

«Ростов» поднялся на четыре строчки в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги после домашней победы над ЦСКА (1:0) в 8-м туре, покинув зону прямого вылета. Перед стартовым свистком жёлто-синие находились на предпоследнем, 15-м месте.

Обыграв ЦСКА, «Ростов» набрал восемь очков в восьми матчах, опередил в турнирной таблице тольяттинский«Акрон» (6 очков), «Пари НН» (6), «Оренбург» (7) и махачкалинское «Динамо» (8) и поднялся сразу на 11-е место, гарантирующее сохранение прописки в элитном дивизионе, миновав зону стыковых матчей. Клуб из столицы Дагестана дончане опережают по дополнительному показателю — разнице мячей (8:12 против 4:10).

