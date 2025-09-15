«Чего нам не хватило для гола? Немножко хладнокровия». Петров — о матче с «Зенитом»

Полузащитник калининградской «Балтики» Максим Петров прокомментировал исход матча 8-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:0).

«В начале игры мы должны были много прессинговать, и у нас это хорошо получалось. Мы забрали очень много мячей на чужой половине поля и провели хорошие атаки. Чего нам не хватило для гола? Наверное, немножко хладнокровия. Чуть‑чуть эмоционально подходили к моментам, которые создавали», — сказал Петров в эфире «Матч ТВ».

Калининградская «Балтика» набрала 16 очков в РПЛ и занимает второе место в турнирной таблице, петербургский «Зенит» с 13 очками расположился на шестой строчке.