Игрок «Балтики» Саусь высказался о принципиальности матча с «Зенитом»

Полузащитник «Балтики» и воспитанник «Зенита» Владислав Саусь ответил на вопрос о личной принципиальности домашнего матча 8-го тура Мир РПЛ с петербуржцами (0:0).

«Я думал об этом, но не назвал бы матч принципиальным. У меня нет никаких обид или чего-то ещё. Просто было приятно встретиться с бывшими партнёрами, с командой, увидеть тренерский штаб, работников. Ждал этого матча. Теперь так же буду ждать следующую встречу уже на «Газпром Арене», — сказал Саусь в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

«Балтика» набрала 16 очков в восьми матчах и занимает в турнирной таблице РПЛ второе место. «Зенит» с 13 очками находится на шестом месте.

