Игрок «Балтики» Саусь высказался о принципиальности матча с «Зенитом»

Комментарии

Полузащитник «Балтики» и воспитанник «Зенита» Владислав Саусь ответил на вопрос о личной принципиальности домашнего матча 8-го тура Мир РПЛ с петербуржцами (0:0).

Мир Российская Премьер-лига . 8-й тур
14 сентября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
0 : 0
Зенит
Санкт-Петербург

«Я думал об этом, но не назвал бы матч принципиальным. У меня нет никаких обид или чего-то ещё. Просто было приятно встретиться с бывшими партнёрами, с командой, увидеть тренерский штаб, работников. Ждал этого матча. Теперь так же буду ждать следующую встречу уже на «Газпром Арене», — сказал Саусь в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

«Балтика» набрала 16 очков в восьми матчах и занимает в турнирной таблице РПЛ второе место. «Зенит» с 13 очками находится на шестом месте.

