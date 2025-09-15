Скидки
«Убирать Мо, если нужен гол? Такое происходить будет нечасто». Слот — о замене Салаха

Комментарии

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот ответил на вопрос о том, думал ли он заменить вингера Мохамеда Салаха в матче 4-го тура чемпионата Англии с «Бёрнли» (0:1) — или его целью было насытить состав атакующими игроками.

Англия — Премьер-лига . 4-й тур
14 сентября 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Бёрнли
Бёрнли
Окончен
0 : 1
Ливерпуль
Ливерпуль
0:1 Салах – 90+5'    
Удаления: Угочукву – 84' / нет

«Если тебе нужен гол и дела идут не слишком хорошо — хотя во втором тайме, как мне показалось, мы становились всё лучше и лучше и всё ближе и ближе к цели, — я обдумывал практически каждую замену. Но в итоге всегда возвращаешься к мысли: «Не хочу покинуть этот стадион с ничьей и сожалением о том, что не выпустил всех своих нападающих, всех ребят, которые могут забить». В другом матче можно было бы задуматься, стоит ли рисковать, выпуская сразу семь атакующих игроков. Но против команды, которая играет 11 футболистами в своей штрафной, я не думаю, что это большой риск. Поэтому мы так и решили. А убирать Мо… если нужен гол? Такое происходить будет нечасто», — приводит слова слота официальный сайт «Ливерпуля».

«Ливерпуль» возглавляет турнирную таблицу АПЛ, набрав 12 очков.

Комментарии
Новости. Футбол
