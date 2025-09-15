«Было классно увидеть, что он забил два мяча». Дьёкереш — о дубле Субименди

Нападающий лондонского «Арсенала» Виктор Дьёкереш прокомментировал дубль одноклубника Мартина Субименди в матче 4-го тура английской Премьер-лиги с «Ноттингем Форест» (3:0).

«Честно говоря, я не видел, чтобы он делал это на тренировках. Здорово, что у него это получилось сейчас. А головой… я тоже немного удивился, но было классно увидеть, что он забил два мяча», — приводит слова Дьёкереша TNT Sports.

Субименди перешёл в лондонский клуб из «Реала Сосьедад» этим летом. Действующее трудовое соглашение полузащитника с «Арсеналом» рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость 26-летнего футболиста составляет € 60 млн.