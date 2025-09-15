Скидки
«Акрон» потерпел пятое поражение подряд

«Акрон» потерпел пятое поражение подряд
Тольяттинский «Акрон» в 8-м туре Мир Российской Премьер-Лиги продлил серию поражений во всех турнирах до пяти матчей, уступив на выезде действующему чемпиону «Краснодару» (1:2). При этом красно-чёрные продолжили также и проигрышную серию в чемпионате России — она теперь составляет четыре встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 8-й тур
13 сентября 2025, суббота. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
2 : 1
Акрон
Тольятти
1:0 Са – 14'     1:1 Дзюба – 23'     2:1 Кривцов – 76'    
Удаления: Коста – 88' / нет

Ранее тольяттинцы проиграли «Оренбургу» дома (1:2) и и ЦСКА в гостях (1:3) в РПЛ, затем — «Локомотиву» в гостях (0:2) в Фонбет Кубке России, после чего — калининградской «Балтике» на своём поле (0:2) в РПЛ.

При этом «Акрон» продолжил также и безвыигрышную серию в РПЛ, которая составляет теперь шесть матчей — перед началом проигрышной серии красно-чёрные дважды подряд выступили в чемпионате России вничью со «Спартаком» дома (1:1) и с махачкалинским «Динамо» в гостях (1:1).

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026

