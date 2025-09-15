«Акрон» потерпел пятое поражение подряд

Тольяттинский «Акрон» в 8-м туре Мир Российской Премьер-Лиги продлил серию поражений во всех турнирах до пяти матчей, уступив на выезде действующему чемпиону «Краснодару» (1:2). При этом красно-чёрные продолжили также и проигрышную серию в чемпионате России — она теперь составляет четыре встречи.

Ранее тольяттинцы проиграли «Оренбургу» дома (1:2) и и ЦСКА в гостях (1:3) в РПЛ, затем — «Локомотиву» в гостях (0:2) в Фонбет Кубке России, после чего — калининградской «Балтике» на своём поле (0:2) в РПЛ.

При этом «Акрон» продолжил также и безвыигрышную серию в РПЛ, которая составляет теперь шесть матчей — перед началом проигрышной серии красно-чёрные дважды подряд выступили в чемпионате России вничью со «Спартаком» дома (1:1) и с махачкалинским «Динамо» в гостях (1:1).

