Игрок «Балтики» Бевеев: наш матч показал, что в «Зените» нет безразличных

Игрок «Балтики» Бевеев: наш матч показал, что в «Зените» нет безразличных
Комментарии

Фланговый защитник калининградской «Балтики» Мингиян Бевеев высказался по итогам домашнего матча 8-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с санкт-петербургским «Зенитом» (0:0). Он отметил, что в составе «Зенита» не было безразличных игроков — все футболисты старались на поле.

Мир Российская Премьер-лига . 8-й тур
14 сентября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
0 : 0
Зенит
Санкт-Петербург

«Сергей Богданович — мастер своего дела, долго тренирует команду. Думаю, в «Зените» нет безразличных. Всё равно ребята все стараются. И русские футболисты, и бразильцы играют на максимум. Наш матч это показал — никто не хотел уступать в единоборствах», — сказал Бевеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

