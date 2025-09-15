Игрок «Балтики» Бевеев: наш матч показал, что в «Зените» нет безразличных

Фланговый защитник калининградской «Балтики» Мингиян Бевеев высказался по итогам домашнего матча 8-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с санкт-петербургским «Зенитом» (0:0). Он отметил, что в составе «Зенита» не было безразличных игроков — все футболисты старались на поле.

«Сергей Богданович — мастер своего дела, долго тренирует команду. Думаю, в «Зените» нет безразличных. Всё равно ребята все стараются. И русские футболисты, и бразильцы играют на максимум. Наш матч это показал — никто не хотел уступать в единоборствах», — сказал Бевеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.