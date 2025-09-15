Скидки
Тимур Лепсая: в «Зените» заигрались с бразильцами, набрали критическую массу

Футбольный функционер Тимур Лепсая считает, что санкт-петербургский «Зенит» приобрёл много бразильских футболистов. По состоянию на сегодняшний день в составе сине-бело-голубых числятся бразильцы Нино, Дуглас Сантос, Педро, Густаво Мантуан, Луис Энрике, Жерсон и Вендел.

«В «Зените» заигрались с бразильцами, не понимая их менталитета, культуры, взаимодействия. Связались с этим, не понимая сущности. Какое-то время это прокатывало, но сейчас они набрали в команду критическую массу бразильцев», — сказал Лепсая в новом выпуске YouTube-канала «О, родной футбол».

После восьми туров Мир Российской Премьер-Лиги «Зенит» занимает шестое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на шесть очков.

