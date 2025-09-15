«Родина» — «Факел»: текстовая трансляция матча Первой лиги начнётся в 19:30 мск

Сегодня, 15 сентября, состоится матч 10-го тура Лиги Pari между московской «Родиной» и воронежским «Факелом». Команды будут играть на стадионе «Арена Химки». В качестве главного арбитра встречи выступит Игорь Капленков из Москвы. Стартовый свисток раздастся в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

По состоянию на сегодняшний день «Родина» занимает седьмое место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 13 очков. «Факел» — второй (22). Лидирует костромской «Спартак» (23).

В зоне переходных матчей располагаются «Ротор» и «Урал», последнее место занимает саратовский «Сокол».