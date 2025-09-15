Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Родина» — «Факел»: текстовая трансляция матча Первой лиги начнётся в 19:30 мск

«Родина» — «Факел»: текстовая трансляция матча Первой лиги начнётся в 19:30 мск
Комментарии

Сегодня, 15 сентября, состоится матч 10-го тура Лиги Pari между московской «Родиной» и воронежским «Факелом». Команды будут играть на стадионе «Арена Химки». В качестве главного арбитра встречи выступит Игорь Капленков из Москвы. Стартовый свисток раздастся в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Россия — Лига PARI . 10-й тур
15 сентября 2025, понедельник. 19:30 МСК
Родина
Москва
Не начался
Факел
Воронеж
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

По состоянию на сегодняшний день «Родина» занимает седьмое место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 13 очков. «Факел» — второй (22). Лидирует костромской «Спартак» (23).

В зоне переходных матчей располагаются «Ротор» и «Урал», последнее место занимает саратовский «Сокол».

Календарь матчей Первой лиги
Турнирная таблица Первой лиги
Материалы по теме
Топ-события понедельника: российский футбол, чемпионат мира по волейболу и КХЛ
Топ-события понедельника: российский футбол, чемпионат мира по волейболу и КХЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android