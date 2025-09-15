Скидки
Видеообзор матча 8-го тура РПЛ «Балтика» — «Зенит»

Видеообзор матча 8-го тура РПЛ «Балтика» — «Зенит»
Накануне состоялся матч 8-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Балтика» и «Зенит». Команды играли на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. В качестве главного арбитра встречи выступал Виталий Мешков. Голов в игре забито не было, итоговый счёт 0:0.

Мир Российская Премьер-лига . 8-й тур
14 сентября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
0 : 0
Зенит
Санкт-Петербург

Видеообзор матча:

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Ролик опубликован в сообществе «Зенита» во «ВКонтакте».

«Балтика» набрала 16-е очко в восьмом матче в РПЛ-2025/2026. Калининградская команда поднялась на второе место в турнирной таблице. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет три очка. В активе санкт-петербургского «Зенита» теперь 13 очков. Сине-бело-голубые располагаются на шестой строчке.

В 9-м туре «Балтика» примет дома «Ростов», а «Зенит» сыграет на выезде с «Краснодаром». Обе встречи пройдут в воскресенье, 21 сентября.

