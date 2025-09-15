Расписание матчей Первой лиги — 2025/2026 на 15 сентября

Сегодня, 15 сентября, состоятся четыре матча 10-го тура Лиги Pari сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей 10-го тура Первой лиги 15 сентября (время — московское):

17:00. «Уфа» — «Урал»;

18:30. «Нефтехимик» — «Енисей»;

19:00. «Черноморец» — «Чайка»;

19:30. «Родина» — «Факел».

Турнирную таблицу Первой лиги возглавляет костромской «Спартак». Команда набрала 23 очка за 10 матчей. На второй строчке располагается воронежский «Факел» (22). Места в зоне стыковых встреч за выход в Мир РПЛ занимают волгоградский «Ротор» (20) и екатеринбургский «Урал» (20). В зоне вылета находятся «Торпедо» (6) и «Чайка» (6). Замыкает турнирную таблицу саратовский «Сокол», который набрал пять очков.