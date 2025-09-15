Скидки
Ошибка Акинфеева — в видеообзоре матча 8-го тура РПЛ «Ростов» — ЦСКА

Ошибка Акинфеева — в видеообзоре матча 8-го тура РПЛ «Ростов» — ЦСКА
Комментарии

Московский ЦСКА потерпел поражение от «Ростова» в матче 8-го тура Мир РПЛ. Встреча в Ростове-на-Дону завершилась со счётом 1:0.

Мир Российская Премьер-лига . 8-й тур
14 сентября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
1 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Кучаев – 7'    
Удаления: нет / Гаич – 43', Алвес – 84'

Видеообзор матча:

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Ролик опубликован в сообществе ЦСКА во «ВКонтакте».

На седьмой минуте отличился Константин Кучаев после результативной ошибки Игоря Акинфеева. На 43-й минуте красную карточку получил Милан Гаич, на 84-й минуте поле покинул Матеус Алвес за две жёлтые карточки.

ЦСКА проиграл первый матч в сезоне РПЛ и с 15 очками идёт четвёртым в турнирной таблице. «Ростов» набрал восемь очков и располагается на 11-й строчке.

