Ошибка Акинфеева — в видеообзоре матча 8-го тура РПЛ «Ростов» — ЦСКА
Московский ЦСКА потерпел поражение от «Ростова» в матче 8-го тура Мир РПЛ. Встреча в Ростове-на-Дону завершилась со счётом 1:0.
Мир Российская Премьер-лига . 8-й тур
14 сентября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
1 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Кучаев – 7'
Удаления: нет / Гаич – 43', Алвес – 84'
Видеообзор матча:
Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Ролик опубликован в сообществе ЦСКА во «ВКонтакте».
На седьмой минуте отличился Константин Кучаев после результативной ошибки Игоря Акинфеева. На 43-й минуте красную карточку получил Милан Гаич, на 84-й минуте поле покинул Матеус Алвес за две жёлтые карточки.
ЦСКА проиграл первый матч в сезоне РПЛ и с 15 очками идёт четвёртым в турнирной таблице. «Ростов» набрал восемь очков и располагается на 11-й строчке.
