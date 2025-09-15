Скидки
Лука Модрич прокомментировал победу «Милана» в матче с «Болоньей»

Полузащитник «Милана» Лука Модрич прокомментировал победу своей команды в матче 3-го тура итальянской Серии А с «Болоньей» (1:0). 40-летний хорват стал автором единственного гола.

Италия — Серия А . 3-й тур
14 сентября 2025, воскресенье. 21:45 МСК
Милан
Милан
Окончен
1 : 0
Болонья
Болонья
1:0 Модрич – 61'    

— Мы выиграли, и это самое главное. Теперь сосредоточимся на следующем матче.

— В 40 лет вы принесли победу команде.
— Надеюсь, в следующий раз вы не будете напоминать мне о моём возрасте… Шучу. Голевой пас Алексиса был очень красивым. Мы боролись как команда, с каждым матчем мы будем играть всё лучше и лучше, полноценнее узнавая друг друга и с возвращением некоторых игроков, — приводит слова Модрича Milan News.

Лука перешёл в «Милан» в летнее трансферное окно на правах свободного агента.

«Милан» набрал шесть очков в трёх стартовых турах и занимает пятое место в турнирной таблице Серии А. В активе «Болоньи» осталось три очка. Команда располагается на 13-й строчке.

