«Важно финишировать в первой восьмёрке». Игрок «Баварии» Кейн высказался об общем этапе ЛЧ
Нападающий «Баварии» Гарри Кейн высказался о предстоящем старте общего этапа Лиги чемпионов УЕФА. В матче 1-го тура мюнхенцы сыграют с лондонским «Челси». Встреча состоится 17 сентября.
Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
17 сентября 2025, среда. 22:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Не начался
Челси
Лондон, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Важно финишировать в первой восьмёрке, потому что эти дополнительные матчи плей-офф имеют большое значение для сезона. В прошлом сезоне это был для нас самый напряжённый период. Он имел огромное значение. Нам нужно шесть побед или пять с несколькими ничьими. Поэтому важно сразу же хорошо стартовать», — приводит слова Кейна Bayern & Germany.
Также на общем этапе турнира «Бавария» сыграет с «Пафосом», «Брюгге», «ПСЖ», «Арсеналом», «Спортингом», «Юнионом» и ПСВ.
