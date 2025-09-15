Скидки
Главная Футбол Новости

«Важно финишировать в первой восьмёрке». Игрок «Баварии» Кейн высказался об общем этапе ЛЧ

«Важно финишировать в первой восьмёрке». Игрок «Баварии» Кейн высказался об общем этапе ЛЧ
Нападающий «Баварии» Гарри Кейн высказался о предстоящем старте общего этапа Лиги чемпионов УЕФА. В матче 1-го тура мюнхенцы сыграют с лондонским «Челси». Встреча состоится 17 сентября.

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
17 сентября 2025, среда. 22:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Не начался
Челси
Лондон, Англия
«Важно финишировать в первой восьмёрке, потому что эти дополнительные матчи плей-офф имеют большое значение для сезона. В прошлом сезоне это был для нас самый напряжённый период. Он имел огромное значение. Нам нужно шесть побед или пять с несколькими ничьими. Поэтому важно сразу же хорошо стартовать», — приводит слова Кейна Bayern & Germany.

Также на общем этапе турнира «Бавария» сыграет с «Пафосом», «Брюгге», «ПСЖ», «Арсеналом», «Спортингом», «Юнионом» и ПСВ.

Новости. Футбол
