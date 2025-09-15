«Важно финишировать в первой восьмёрке». Игрок «Баварии» Кейн высказался об общем этапе ЛЧ

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн высказался о предстоящем старте общего этапа Лиги чемпионов УЕФА. В матче 1-го тура мюнхенцы сыграют с лондонским «Челси». Встреча состоится 17 сентября.

«Важно финишировать в первой восьмёрке, потому что эти дополнительные матчи плей-офф имеют большое значение для сезона. В прошлом сезоне это был для нас самый напряжённый период. Он имел огромное значение. Нам нужно шесть побед или пять с несколькими ничьими. Поэтому важно сразу же хорошо стартовать», — приводит слова Кейна Bayern & Germany.

Также на общем этапе турнира «Бавария» сыграет с «Пафосом», «Брюгге», «ПСЖ», «Арсеналом», «Спортингом», «Юнионом» и ПСВ.