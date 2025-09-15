Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Манчестер Юнайтед» хочет заменить Рубена Аморима экс-тренером «Спартака» — Give Me Sport

«Манчестер Юнайтед» хочет заменить Рубена Аморима экс-тренером «Спартака» — Give Me Sport
Комментарии

«Манчестер Юнайтед» обратил внимание на главного тренера «Астон Виллы» Унаи Эмери, испанцем хотят заменить Рубена Аморима. Об этом сообщает Give Me Sport. По данным источника, в бирмингемском клубе растёт недовольство работой Эмери на фоне неудачного старта сезона-2025/2026, что может помочь «дьяволам» переманить Унаи.

После четырёх стартовых туров английской Премьер-лиги «Юнайтед» занимает 14-е место в турнирной таблице, набрав четыре очка. «Астон Вилла» — 19-я (2). Аморим возглавил «Манчестер Юнайтед» в ноябре прошлого года. Ранее он работал в «Спортинге».

Эмери известен своей работой в «Севилье», «Вильярреале» и московском «Спартаке».

Материалы по теме
У Рубена Аморима 20 поражений за 47 матчей в «Манчестер Юнайтед»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android