Главная Футбол Новости

«Бавария» представила новую форму в честь Октоберфеста с особым юбилейным дизайном

«Бавария» представила новую форму в честь Октоберфеста с особым юбилейным дизайном
Мюнхенская «Бавария» на своём сайте представила новый комплект формы от немецкого спортивного бренда adidas, посвящённый Октоберфесту.

Фото: ФК «Бавария»

Фото: ФК «Бавария»

«Бавария» с гордостью оглядывается на 125 лет своей истории, и какой год может быть лучше, чем сочетание традиций с праздничной атмосферой? В честь празднования 190-летия Октоберфеста в Мюнхене чемпионы Бундеслиги и adidas выпустили долгожданную футболку «Октоберфест» с особым юбилейным дизайном. Вдохновлённая формой, выпущенной в честь 125-летия клуба в начале этого года, новый комплект сочетает в себе баварские ценности и современную элегантность. Элегантный кремовый цвет, зелёные вышитые рукава и структура, напоминающая футболку 125-летнего юбилея, делают её идеальным сочетанием традиций и эксклюзивности — настоящим украшением для всех болельщиков «Баварии».

Особой изюминкой является эксклюзивная коробка для игрового комплекта, включающая футболку, шорты и гетры в высококачественной коллекционной коробке. Тираж ограничен всего 1900 коробками, поэтому она, несомненно, станет желанным must-have для всех болельщиков», — говорится в заявлении на официальном сайте клуба.

