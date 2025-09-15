«Отец наговорил много лишнего». Лепсая — о ситуации Кокшарова в «Краснодаре»

Футбольный функционер Тимур Лепсая высказался о ситуации нападающего Александра Кокшарова в «Краснодаре». Ранее отец футболиста обвинил кубанский клуб в желании испортить карьеру сыну.

«Я понимаю папу Кокшарова — он защищает своего сына, но мы же знаем, как работает «Краснодар» и что делает для развития молодёжного футбола. Я думаю, Эдуард Кокшаров наговорил много лишнего. Я много общаюсь с Сергеем Галицким и знаю список врачей, которые занимались здоровьем Александра Кокшарова.

И там не то чтобы ноунеймов нет, там прямо светилы. Поэтому всё, что было сказано папой игрока, — это явно на эмоциях, а то, что «Краснодар» хочет защитить свои интересы, — он имеет на это полное право», — сказал Лепсая в новом выпуске YouTube-канала «О, родной футбол».