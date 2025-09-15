Капитан «Манчестер Юнайтед» Фернандеш прокомментировал разгромное поражение от «Сити»
Капитан «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш высказался о разгромном поражении в матче 4-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Сити» (0:3).
Англия — Премьер-лига . 4-й тур
14 сентября 2025, воскресенье. 18:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
3 : 0
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1:0 Фоден – 18' 2:0 Холанд – 53' 3:0 Холанд – 68'
«Нужно посмотреть на то, что мы сделали хорошо. Этого, очевидно, было недостаточно, ведь мы хотим побеждать в футбольных матчах, а не видеть в игре положительные моменты. Того, что мы сделали здесь, оказалось мало для достижения результата. Всё, что нам нужно вынести из этой игры, — это, конечно, понять, что нам нужно сделать лучше, и выйти вперёд в следующей игре», — приводит слова Фернандеша официальный сайт клуба.
После этой встречи «Манчестер Сити» с шестью очками находится на восьмом месте в турнирной таблице АПЛ, «Манчестер Юнайтед» с четырьмя очками располагается на 14-й строчке.
